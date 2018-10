Dario, ex operaio disperato a Cagliari nella via Puglia sgomberata: “Dal Comune solo porte chiuse in faccia”

È nato a Bergamo, poi varie vicissitudini lo hanno portato sino in Sardegna: “Ho lavorato come operaio in un agriturismo a Sant’Isidoro, ma solo qualche mese”. Poi la casa, trovata a fatica, lì in via Puglia 4, “teatro” di uno sgombero solo rinviato, insieme alla moglie Elisabetta, “ogni tanto fa pulizie”. Nonostante la precarietà economica sono sempre riusciti a pagare l’affitto mensile: “Viviamo qui da nove anni, grazie a sussidi comunali e all’aiuto di mia suocera. Ora però chiediamo un vero aiuto al Comune, ci trovi una sistemazione da qualunque parte, fosse per me sarei già andato via da mesi”, racconta l’ex operaio.

E qualche tentativo, Lazzaroni, lo ha già fatto: “Quando chi deve affittarti un appartamento viene a sapere che non hai un contratto di lavoro, cioè una garanzia, ritorna sui suoi passi”. E adesso, entro il 4 dicembre prossimo, Dario e Elisabetta devono correre “a doppia velocità” per ottenere un “miracolo” da parte del Comune.

Ultima modifica: 16 ottobre 2018