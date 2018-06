Daniele Conti, fiamme nella notte alla sua Porsche: indagano i carabinieri

Mistero nella notte a Cagliari: brucia la Porsche di Daniele Conti, storico capitano del Cagliari: il Suv del calciatore è stato danneggiato dalle fiamme in via San Saturnino. I carabinieri nel corso della notte sono intervenuti in via San saturnino e in via Cammino Nuovo dove, tra le 4 e le 5, per cause in corso di accertamento. sono state date alle fiamme due autovetture.

In via San Saturnino, le fiamme dell’incendio interessavano anche la Porsche Macan parcheggiata nelle immediate vicinanze di quella colpita, auto dell’ex giocatore di calcio Daniele Conti, causando parziali danni. Le indagini, rispettivamente dei carabinieri della stazione di San Bartolomeo e di Villanova, sono in corso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cagliari che hanno spento le fiamme.

Ultima modifica: 17 giugno 2018