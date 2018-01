Di Paolo Rapeanu

La fibromialgia non ha solo il “potere” di sfiancare il corpo di chi ne soffre. In alcuni casi, purtroppo, può anche mandare in frantumi progetti e relazioni. “Difficilissimo gestire una relazione di coppia, non sempre il tuo compagno o compagna è disposto a comprendere, capire e accettare i limiti dovuti alla malattia”. Parla in generale, ma si capisce benissimo dagli occhi – che sceglie di non mostrare per motivi di privacy – che l’esempio di Daniela è strettamente personale. La “maledetta” fibromialgia colpisce anche lei “fin dall’adolescenza. Dolori cronici, ma tutti li legavano a semplici reumatismi”. E invece è proprio fibromialgia.

“Influisce su ogni istante della mia vita, soprattutto sul lavoro. Ogni giorno ho a che fare con molte persone, non riesco a dare il meglio. Quando mi sveglio devo fare un rodaggio di almeno due ore. Anziché iniziare il turno alle otto lo inizio alle nove, addio tempo libero. Rinuncio totalmente alla vita sociale, nei weekend anche una semplice gita diventa impossibile, faccio quello che non sono riuscita a fare, causa dolori, in settimana”. Quella che è una malattia ancora non riconosciuta dalla Regione complica anche la vita familiare di Daniela: “I miei figli sono grandi, vivo da sola perché anche una relazione di coppia diventa qualcosa di difficilissimo”.

E l’impiegata 56enne è categorica: “La fibromialgia è una malattia invalidate, non consente di dare il cento per cento, al massimo il venticinque. Ti impedisce di essere produttiva come una persona che non ha questa malattia. Anche mettendocela tutta ha sempre bisogno di qualcosa. Non miro a restare a casa con una pensione di invalidità, ma tutti devono comprendere che, per una persona affetta dalla sindrome fibromialgica, è impossibile dare il cento per cento nella maggior parte delle cose”.

Ultima modifica: 23 gennaio 2018