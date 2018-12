Dalla Costa d’Avorio alla Sardegna per una vita migliore, Kallil: “Non guardate il colore della pelle, provate a conoscerci”

Tre anni fa, Kallil Koné ha lasciato la Costa D’Avorio, alla ricerca di un futuro, di una vita migliore. Come quella di tanti suoi coetanei che sono nati dalla parte fortunata del mondo. E’ arrivato in Sardegna come richiedente asilo e sta affrontando una nuova vita tra lo studio e la passione per il cinema e il calcio.

Il suo video messaggio pubblicato sulla pagina istituzionale della Regione Sardegna, è un messaggio che parla col cuore, semplice e diretto, di integrazione. Di chi quotidianamente vive sotto la brutta lente dei pregiudizi.”Provate ad avvicinarvi alle persone, a parlarci, non giudicate dal loro colore della pelle, solo così potete capire chi avete davanti. Solo la reciproca conoscenza può abbattere le diffidenze e i pregiudizi”.

Ultima modifica: 2 dicembre 2018