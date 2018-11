Dal Mali alla Sardegna, attraversando il deserto: la storia di Bakari -VIDEO

LA STORIA DEL GIOVANE MALIANO BAKARI TRAORE, DOPO LA LAUREA VUOLE AIUTARE IL SUO PAESE IN DIFFICOLTÀ

Bakari Traore, 25 anni, nato in Mali, è arrivato in Sardegna nel 2015 al termine di un lunghissimo viaggio prima nel deserto e poi attraverso il mar Mediterraneo. E' iscritto nella facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari. Ha scelto il corso di relazioni internazionali e, dopo la laurea, vuole mettere a frutto le conoscenze acquisite per aiutare il suo Paese dilaniato da un conflitto permanente che ha indotto molti giovani ad affrontare il viaggio verso l'Europa.

