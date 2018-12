Dai Subsonica saluto “social” a Cagliari: “A Capodanno faremo un concerto infuocatissimo”

“Cari terrestri, mentre tra Parigi e Bruxelles stiamo portando avanti, con grandi soddisfazioni, il tour europeo, vogliamo annunciare una bella notizia tricolore. Faremo Capodanno a Cagliari. Il 31 suoneremo, infatti, un concerto infuocatissimo in piazza Yenne spalancando così le porte di 2019 denso di live”. Questo il primissimo saluto “social” della rock band torinese, scelta dal Comune per i cagliaritani e turisti che vorranno brindare e festeggiare in piazza l’arrivo del 2019.

Ultima modifica: 13 dicembre 2018