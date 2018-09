Cus Sassari, ripartono le attività della Sezione Tennis

Come ogni anno, passata l’estate, ricomincia la stagione del tennis a San Giovanni, sede degli impianti sportivi del Cus Sassari che ospita le attività della Sezione Tennis del Centro Sportivo Universitario sassarese. Uno sguardo, necessario, rivolto ai più giovani. Attenzione dedicata però anche ai “grandi”, universitari e non. Impegno riposto nell’organizzazione di corsi e attività ad hoc, che contribuiscano, a prescidnere, alla promozione dell’attività sportiva e della disciplina, come da mission del Cus Sassari.

A partire dallo scorso 11 settembre – e così sarà per l’intero mese – a San Giovanni saranno attivati corsi promozionali gratuiti rivolti a ragazzi e ragazze interessati ad avvicinarsi alla pratica del tennis di età compresa fra i 5 e i 17 anni. È proprio sui più giovani che il Cus Sassari scommette, ancora una volta e senza esitazione: coltivare la passione ed il talento, offrire occasioni di socializzazione, confronto e divertimento sono elementi base per chi vuole programmare e fare sport. Porte aperte a San Giovanni: il maestro nazionale Alessandro Ciotti è pronto ad accogliere chiunque volesse fare una prova previo contatto telefonico al 348 889 5558.

La Scuola Tennis del Centro Universitario Sportivo sassarese giunge così al sesto anno di attività. Il trend racconta di una crescita costante del numero degli iscritti ai corsi, dato che attualmente sono 30 i giovani che fanno parte della scuola, da aggiungere ad una nutrita pattuglia di adulti, fra cui numerosi studenti universitari, che partecipano assiduamente ai corsi e danno preziosa linfa al progetto tennistico targato Cus Sassari. Tanti gli allievi che, in questi anni, si sono messi in evidenza nei campionati e nei tornei individuali indetti dalla Fit. Menzione particolare va ai più giovani, che hanno partecipato con grande coinvolgimento al programma promozionale promosso dalla Federazione chiamato Fit ranking program, ottenendo importanti e preziosi risultati, non solo sul campo. Per quanto riguarda l’attività a squadre invece, il Cus Sassari ha preso parte al campionato giovanile under16 e a quelli di D4 maschile e di D3 maschile.

La Sezione Tennis del Cus Sassari, in perenne movimento e in costante aggiornamento, lavora come detto su più fronti utili al raggiungimento dell’obiettivo primario, la promozione dello sport e il divertimento degli sportivi. Si va dalla Scuola Tennis all’organizzazione di corsi collettivi livello base, principiante e agonistico. Un nuovo corso promozionale sarà attivato dal 26 settembre al 1 ottobre, mentre proseguiranno le attività collegate allo sviluppo del tennis in carrozzina.

Sarà cura della Sezione, in collaborazione con lo staff Cus Sassari, organizzare la tappa di competenza del circuito giovanile e del circuito Tpra, garantendo la partecipazione del team sassarese ai campionati federali under a squadre. Sul fronte attività interna invece, sono in programma l’organizzazione del classico Torneo Cus Sassari (doppio e singolo), del Torneo Universitario di Tennis e del campionato Cus Sassari riservato agli associati.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Cus Sassari allo 079-397737 in orario d’ufficio; email cus@uniss.it; sito internet www.cussassari.it; facebook @cus.sassari; instagram @cussassari.

Ultima modifica: 13 settembre 2018