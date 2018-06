Il cuore di Pirri che batte in diretta dal rischio pioggia è soprattutto qui: via Balilla, dove la residente Patrizia Baire documenta in diretta a Cagliari Online il disastro della strada. Situazione simile in via Dolianova, via Settimo, via Mara, via Donori, le strade epicentro di ogni rischio allagamenti a Pirri. E il forte temporale di oggi, che ha scaricato in circa un quarto d’ora tantissima acqua, ha regalato ancora questo triste scenario.

