“Cuciamo la solidarietà”, evento a Cagliari con lo stilista Luciano Bonino

Una collezione “solidale” è quella che sarà esposta oggi nella sede dell’associazione Alpo, nel cuore del quartiere Marina di Cagliari, realizzata dallo stilista Luciano Bonino e dalla giovane stagista Anastasia Yemelina. Da anni l’associazione Alpo (Alleviare La Povertà Onlus) organizza interventi di integrazione e formazione per i cittadini italiani e stranieri, promuovendo incontri tra culture e persone diverse, con attenzione particolare alle donne. La collezione sarà esposta per sostenere le attività dell’associazione e il progetto “Cuciamo la solidarietà” che con la direzione dello stilista Luciano Bonino e un gruppo di volontari Alpo di diverse nazionalità ha prodotto una ricca serie di abiti da donare ai bambini del Rwanda.

Appuntamento alle 18 in via Principe Amedeo 22/a, illustrano il progetto: lo stilista Luciano Bonino e la vicepresidente dell’Alpo, Rosaria Cadelano. Si ringrazia “Emporio del Tessuto” per la donazione delle stoffe utilizzate nel progetto.

Ultima modifica: 20 giugno 2018