Cuccioli abbandonati nelle campagne, altri gettati come spazzatura cercano riscatto e amore

Un piaga che sembra non volere finire quella dell’abbandono degli animali, spesso cuccioli, nell’Isola, che si trova purtroppo

nella top ten per¬† randagismo. I canili sono strapieni e cos√¨ i rifugi, tra questi il¬† rifugio Zampe Sarde a Ghilarza. Grande √® l’impegno dei tanti volontari per garantire loro una vita dignitosa¬† ma non basta, a questi cuccioli serve una famiglia che possa accoglierli, amarli e non fare loro ricordare mai di essere sono stati gettati come spazzatura a bordo strada o abbandonati nelle campagne. Per adottarli visitate il sito www.zampesarde.it¬† o la pagina Facebook¬† Zampe Sarde, contatti al 3939515573.

Ultima modifica: 27 dicembre 2018