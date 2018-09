Cuccioli abbandonati in un cassonetto appena nati cercano una famiglia

Lavoro in zona Fonsarda e una mattina di luglio entrando a lavoro alle 6 del mattino ho sentito che da un cassonetto provenivano dei rumori. Mi sono affacciata e in mezzo ai rifiuti c’era una busta nera con doppio nodo che si muoveva. Ho subito capito e mi sono dovuta procurare una scaletta dal negozio per il quale lavoro per poter “entrare” nel cassone e afferrare il più velocemente possibile la busta. Con le forbici ho rotto il nodo e subito sono apparsi due cucciolotti di cane appena nati. Occhietti chiusi e sangue che colava dal nasino. Non ero affatto positiva ed ero convinta che sarebbero subito morti. Li ho avvolti in una copertina e li ho portati a casa mia. Dopo aver consultato una mia cugina assistente veterinario ho seguito le sue indicazioni e sono riuscita a tirarli su. Notti in bianco dalle pappe di latte che dovevano prendere a determinati orari. Ora sono finalmente nati una seconda volta, li ho svezzati e sono pronti per una famiglia. Io amo gli animali e terrei tutti quelli che trovo, questi in modo particolare perché li ho da appena nati e ci sono affezionata ma non posso tenerli perché ne ho già 4. Sono fratellini, molto attaccati, giocano e si baciano. Sono Affettuosissimi. Mi sarebbe piaciuto trovare una sistemazione per entrambi insieme ma mi rendo conto che già con uno è impegnativo. Ovviamente solo gente seria e responsabile. Il mio recapito è 3298110704 i cuccioli sono nel mio giardino a Quartucciu.

3298110704 Emanuela

Ultima modifica: 28 settembre 2018