Ctm, la linea 7 torna nel cuore di Castello: “Senza cambiare bus si può visitare tutta la storia di Cagliari”

“Migliora l’accessibilità del Centro Storico dopo che i lavori per la riqualificazione della piazza Costituzione hanno comportato alcune deviazioni dei percorsi dei mezzi pubblici”. lo ha annunciato il sindaco Massimo Zedda durante il viaggio inaugurale questa mattina sull’autobus della linea 7 Ctm che con la riapertura della via Mazzini torna in Castello. “Un servizio importante per residenti e turisti che senza cambiare bus possono visitare tutti i quartieri storici di Cagliari”, dalla piazza Yenne sino al Mercato di San Benedetto, attraverso Porta Cristina, la Cittadella dei Musei, la Torre di San Pancrazio, la Cattedrale, la Torre dell’Elefante e il Bastione di Saint Remy.

A testare il nuovo percorso anche Fabrizio Marcello, delegato della Città Metropolitana e l’assessora e vicesindaca Luisa Anna Marras. “Quella di oggi ha scandito la titolare della Viabilità – è una giornata importante per l’attuazione della politica di mobilità sostenibile che l’Amministrazione comunale sta portando avanti e che nei quartieri storici comporta l’implementazione dei mezzi di trasporto collettivo”. Nel frattempo proseguono gli interventi per i nuovi ascensori e le procedure per l’acquisto dei due nuovi montascale per l’accessibilità verso il Mercato di Santa Chiara.

Soddisfazione è stata espressa anche da Roberto Porrà, presidente Ctm che ha annunciato l’arrivo dei primi tre minibus elettrici entro la prossima estate. “Saranno utilizzati per dare proprio a Castello un servizio all’avanguardia, pulito e sostenibile”. In totale Ctm si appresta ad acquistare 57 nuovi autobus.

Ultima modifica: 12 dicembre 2018