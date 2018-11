Crolla una casa a Quartu in viale Regina Elena: colpa delle piogge dei giorni scorsi. Fortunatamente la casa era disabitata, ma ci sono stati momenti di grande tensione con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco. L’area è stata transennata e messa in sicurezza, come vedete nella foto di Vittorio Loddo: “Per fortuna contrariamente al solito non c’erano neanche auto parcheggiate nelle vicinanze”, raccontano i residenti della zona.

Ultima modifica: 7 novembre 2018