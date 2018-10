Crociere, la “The World” torna al porto di Cagliari per una tappa di 3 giorni

√ą il pi√Ļ lungo¬†overnight finora registrato da una nave da crociera in Sardegna. Da domani, e fino alla mezzanotte di luned√¨,¬†al porto di Cagliari¬†ritorna la The World, gioiello esclusivo dedicato al segmento extra lusso.

Pi√Ļ che una semplice¬†nave,¬†l‚Äôunit√† della americana ResidenSea¬†√® considerata l‚Äôunico condominio¬†prestigioso¬†galleggiante al mondo,¬†‚Äúabitato‚ÄĚ da circa 150 passeggeri e sul quale operano 260 membri di equipaggio.¬†Lunga¬†200 metri, √® composta da¬†soli¬†165 appartamenti, quattro ristoranti,¬†bar, piscine,¬†centro benessere, un campo da tennis, due green per il golf,¬†biblioteca,¬†cinema.

Esclusiva anche la filosofia di viaggio, che rientra nelle cosiddette Expedition Cruises.

La tappa a Cagliari, infatti, si inserisce nell‚Äôambito di un tour lungo tre mesi, con partenza da Rouen, in Francia,¬†scali in Portogallo, Spagna (compresa Palma di Maiorca), in Italia – con¬†toccate, appunto, nel capoluogo sardo, a Trapani, Palermo, Messina, Civitavecchia¬†‚Äste¬†prosecuzione per le Canarie, il Senegal, le isole atlantiche di Ascension e Sant‚ÄôElena,¬†la Namibia e¬†fine viaggio in¬†Sud Africa.

L’ormeggio della The World al porto cagliaritano è previsto intorno alle 9 di domani e, nel corso dei tre giorni di sosta, gli ospiti saranno coinvolti in attività escursionistiche e ricreative private nel sud dell’Isola.

¬†‚ÄúLo scalo della The World a Cagliari rappresenta sicuramente un evento importante nel nostro calendario crocieristico 2018 ‚Äď spiega Massimo Deiana, Presidente dell‚ÄôAutorit√† di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ‚ÄstPrima di tutto per il prestigio di ospitare una nave dal target di clientela altissimo, ma, in particolare, per la durata della sosta: un overnight di tre giorni che dar√† possibilit√† agli ospiti di approfondire la conoscenza dell‚ÄôIsola, con escursioni che andranno oltre le ordinarie 4 o 6¬†ore‚ÄĚ.

Quella di domani è la terza tappa dell’anno della compagnia ResidenSea in Sardegna. Il condominio galleggiante, infatti, ha fatto scalo nel mese di giugno, con una permanenza di cinque giorni totali, anche a Golfo Aranci (con ormeggio in rada) e Porto Torres. Una scelta, questa, che conferma il grande appeal del sistema portuale sardo nell’industria crocieristica, con sette scali ed un’offerta escursionistica ampia e diversificata.

‚ÄúQuest‚Äôanno, per la prima volta, la nostra isola ha visto scalare contemporaneamente pi√Ļ porti da una stessa nave ‚Äď conclude Deiana ‚Ästcon tappe alternate anche tra Olbia e Cagliari, Porto Torres ed Oristano, Olbia e Porto Torres in un unico tour. Un‚Äôesperienza nuova per il nostro sistema portuale che dimostra come la sinergia tra scali, ed una regia unica, sia fondamentale per dare¬†slancio al settore e superare i limiti della stagionalit√†, regalando esperienze inedite ai nostri visitatori‚ÄĚ.

Ultima modifica: 26 ottobre 2018