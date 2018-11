Lacrime e dolore per Cristina, la figlia di Bruno Medas morto tragicamente questa mattina per un malore a bordo della sua auto. Di seguito il suo commento su Facebook:

“Non ci posso credere …sono a pezzi a pensare che ora non stai più accanto a me ..E credevo che per Natale potevo averti tra le mie braccia ….Ti amo papà ..vita mia …proteggimi da lassù insieme a mamma …Domani ti vengo a dare l ultimo saluto Angelo mio ..”

Ultima modifica: 2 novembre 2018