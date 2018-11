Cresce il livello del Tirso, chiude il ponte sommergibile di Silì

Cresce il livello del Tirso. Chiuso il ponte sommergibile di Silì.

La misura è stata adottata dal comune di Oristano “fino a cessate esigenze a causa dell’innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena” spiega Andrea Lutzu, sindaco di Oristano. Il servizio dighe dell’ENAS in mattinata ha comunicato l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle: “Visti gli apporti al serbatoio artificiale di Nuraghe Pranu Antoni, si comunica l’attivazione della fase di allerta per rischio idraulico a valle. La portata attuale dallo scarico di superficie, in assetto di soglia libera, con quattro ventole abbattute, è pari a circa 115 mc/s”.

Ultima modifica: 27 novembre 2018