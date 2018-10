Crepa sul parabrezza della cabina di pilotaggio: scatta l’atterraggio d’emergenza

Il velivolo ATR della Blue Islands, in rotta da Guernsey a Southampton, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza questa mattina, dopo che una crepa è comparsa sul parabrezza della cabina di pilotaggio, provocando una risposta di emergenza. Lo riporta il feed di Twitter della International Flight Network. La compagnia aerea Blue Islands, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ha confermato l’accaduto, ha dichiarato: “Il volo Blue Islands BE6300 è atterrato tranquillamente a Jersey alle 07.46 di questa mattina, dopo aver deviato per precauzione, in seguito a un guasto casuale di un elemento riscaldante nel parabrezza dell’aereo che ha causato una crepa.”L’aereo ATR 72 è atterrato in modo sicuro e senza incidenti a Jersey ed è stato accolto dai servizi di emergenza dell’Aeroporto come è prassi standard in tali casi.”Tutti i passeggeri sono sbarcati normalmente e sono stati trasferiti su aereo sostitutivo per proseguire il viaggio verso Southampton, che è partito alle 08.50.”La sicurezza dei passeggeri, dell’equipaggio e dell’aeromobile è la massima priorità di Blue Islands e ci scusiamo per l’inconveniente riscontrato”.

Ultima modifica: 2 ottobre 2018