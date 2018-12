Crash fra due auto a San Michele: Dacia contro 500, nell’auto che si ribalta coinvolti anche due bambini

Incidente stradale questa sera nel quartiere San Michele.

Una 36enne cagliaritana con una Dacia Sandero, dopo aver percorso la via Monte Grappa entrava nella via Asiago, dopo pochi metri, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una Fiat 500 in sosta alla sua destra ribaltandosi sul fianco sinistro. La conducente è rimasta contusa ed è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al P.S. dell’ospedale Marino con un codice giallo. A bordo i suoi due bambini che restavano fortunatamente illesi.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 9 dicembre 2018