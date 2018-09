Cozze contaminate da Escherichia Coli, la precisazione di Nieddittas: “Le nostre sono sane e sicure”

Nessun rischio per le cozze Nieddittas: i casi di Escherichia Coli registrati sulle cozze greche non riguardano quelle allevate in Italia e distribuite dall’azienda. “Nell’estate 2018 Nieddittas non ha distribuito un solo sacchetto di cozze certificate allevate Grecia, ma solo cozze allevate Italia. Pertanto, i prodotti a marchio Nieddittas non risultano interessati in alcun modo dall’allarme diffuso e possono essere consumati con tranquillità dai consumatori di tutta Italia.

“Peraltro, come molti sanno, Nieddittas opera all’interno della propria filiera di eccellenza in Sardegna seguendo rigorose procedure di qualità e rispettando parametri di sicurezza che superano quelli previsti dalle legge, a maggior tutela della salute dei consumatori”. Così fanno sapere dall’azienda, tramite una nota ufficiale.

Ultima modifica: 26 settembre 2018