“Ecco cosa succede se vai in Sardegna, la mia ragazza massacrata dalle zanzare..”

Proseguono gli insulti ai sardi nella pagina “Sardegna amore mio”, che Fb non ha ancora oscurato: “Ecco cosa succede se vai in Sardegna, la mia ragazza è stata massacrata dalle zanzare che avete solo voi in quell’isola di m….Spero per voi che le rimborseranno la vacanza eh!!!”. E c’è addirittura chi invoca i vaccini prima della vacanza nell’isola. La notizia di questo assurdo gruppo Fb di insulti ai sardi, anticipata da Cagliari Online, tre giorni fa, continua a indignare centinaia di persone che stanno segnalando in massa la pagina a Fb. Si stanno anzi moltiplicando i post che denigrano gli abitanti della nostra bellissima Isola. La speranza è che dopo tante segnalazioni la pagina venga censurata dal social network.

Ultima modifica: 5 giugno 2018