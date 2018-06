Cortexandra, scatta lo sgombero dei Rom dall’ex sede della Rai sulla statale 131: dopo la denuncia dei residenti ieri sera su Cagliari Online, ora in diretta l’operazione di carabinieri e polizia locale. Sul posto anche la Guardia di Finanza, per liberare i locali occupati ieri da alcune famiglie di nomadi. La struttura, alta due piani, è terra di nessuno sin dai primi anni Duemila, cioè da quando ha smesso di ospitare magazzini e autorimessa, più apparati tecnici della televisione pubblica italiana. Sono stati alcuni residenti di Cortexandra a far scattare l’allarme: “Hanno sfondato il cancello e sono entrati dentro, sembrava un vero e proprio trasloco”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena.

Ultima modifica: 20 giugno 2018