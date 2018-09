Corso di lingua russa all’ERSU di Cagliari

Mercoledì 3 ottobre, alle 16.45, parte a Cagliari, presso la sala Maria Carta dell’E.r.s.u. in via Trentino, il corso di lingua e cultura russa per principianti assoluti.

Il corso ha una durata di 150 ore – diluite nell’intero anno accademico – ed è suddiviso in 4 moduli, ciascuno dei quali mira a sviluppare sia le conoscenze grammaticali che le competenze comunicative. Ogni modulo prevede inoltre un approfondimento dedicato alla cultura e alle tradizioni della Russia.

Il corso, tenuto da una docente italiana, prevede un intervento settimanale di una lettrice madrelingua che si occuperà della fonetica, della parte relativa alla comunicazione e della cultura.

Inoltre, durante il corso, verranno svolte delle esercitazioni affini ai test della certificazione ТЭУ. Sarà infatti possibile sostenere, alla fine dell’intero corso, grazie alla partnership con il Centro Russo di Scienza e Cultura ROSSOTRUDNICHESTVO, un test specifico (A1 o A2) riconosciuto a livello internazionale che certifichi il livello di conoscenza acquisito. Il test prevede il raggiungimento di una competenza linguistico – comunicativa minima in grado di soddisfare esigenze comunicative elementari in un numero limitato di situazioni di vita quotidiana.

Le lezioni, tenute dalla docente Giulia Mocci e dalla lettrice madrelingua Eugenia Shcherba, si terranno secondo i seguenti orari.

CORSO A1 (a partire dal 3 ottobre):

ogni mercoledì dalle 16.45 alle 19.45 (insegnante italiana)

ogni giovedì dalle 16.45 alle 17.45 (lettrice madrelingua)

L’iscrizione al corso avrà, come è nella politica statutaria dell’associazione, una corsia preferenziale per gli studenti universitari.

Quest’ultimi, infatti, godranno di uno sconto del 30% sulla quota per la partecipazione al corso, con la presentazione della documentazione che attesta la regolare iscrizione presso l’Ateneo cagliaritano.

L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi garantirà l’80% delle presenze.

L’evento è organizzato dall’associazione studentesca Youth Caravella, accreditata con l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari.

E’ possibile iscriversi tramite l’indirizzo web http://linguaeculturarussa.it/

Testo adottato:

CORSO A1: “ДАВАЙТЕ”, COMUNICARE IN RUSSO 1, DARIO MAGNATI, FRANCESCA LEGITTIMO, HOEPLI EDITORE.

Il manuale originale e tutto il materiale didattico sono compresi nella retta di iscrizione.

Le docenti:

Laureata in lingua e letteratura russa a Cagliari, con una tesi sul “Primo congresso degli scrittori sovietici e l’affermazione del realismo socialista”, Giulia Mocci è da sempre appassionata dei luoghi, della storia e della cultura della Russia e dei paesi dell’ex Unione Sovietica.

Era il 1998 quando per la prima volta va a San Pietroburgo per studiare. Nell’estate del 2001 trascorre un mese a Mosca per fare delle ricerche utili alla sua tesi. Laureata nel 2003, riparte a San Pietroburgo, dove inizia a lavorare nel settore del turismo. E’ l’amore per questa città che l’avvicina ancora di più a questo paese e alle sue tradizioni.

Rientrata in Sardegna, comincia a insegnare inglese, per poi ripartire in Lituania, ai confini con la Bielorussia, dove ha insegnato nella scuola statale e tenuto corsi di italiano per gli adulti. Dal 2012 Giulia è la docente dei corsi di lingua e cultura russa organizzati da Youth Caravella, in partnership con ERSU Cagliari

Eugenia Shcherba è nata e cresciuta a Mosca. Nel 2012 si è laureata alla Lomonosov Moscow State University, specializzandosi in Marketing. Dopo diverse esperienze di lavoro in Italia, dal 2016 si è trasferita a Cagliari dove lavora come insegnante privata. Dal 2016 è la lettrice madrelingua dei corsi di lingua e cultura russa organizzati da Youth Caravella, in partnership con ERSU Cagliari.

Per info e contatti:

linguaeculturarussa.it

Ultima modifica: 28 settembre 2018