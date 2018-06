La coloratissima e spettacolare “infiorata” del Corpus Domini a Pirri, San Giuseppe, nella foto di Davide Loi. Una dedica alla Madonna, per la bellissima creazione che potrà essere visitata anche sino a stasera. Oltre cento i volontari in azione, dai giovani agli anziani, nel cuore di Pirri. Tante anche le associazioni in campo, a cominciare dalla Misericordia.

