Coppia soccorsa sulla Sulcitana squarciata: la Polizia Municipale salva marito e moglie a Capoterra

Coppia soccorsa sulla Sulcitana squarciata: la Polizia Municipale salva marito e moglie. Un trasportatore residente a Capoterra nella zona di Rio San Girolamo di 59 anni e la moglie, sono stati tratti in salvo dalla Polizia Municipale intervenuta dove il camioncino nel quale si trovavano è rimasto in panne mentre era transito, percorrendo la dorsale Cacip in direzione per la SP 2. I due, visibilmente sotto choc, sono stati soccorsi dalla Municipale a poca distanza da una delle due voragini create sulla statale 195 dal maltempo.

Ultima modifica: 10 ottobre 2018