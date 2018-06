Coppia arrestata a Villacidro, spuntano la cocaina e le pistole. Ieri sera alle ore 18.00, sulla SS 131 in direzione Sassari uscita per Serrenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Villacidro coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Sanluri e delle Stazioni di San Gavino e Sardara, durante un servizio coordinato per il contrasto al traffico di stupefacenti, procedevano all’arresto in flagranza per i reati di detenzione ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina di Matteo Perria, 31enne di Serrenti, disoccupato e di Ambra Cabriolu 31enne di Villacidro.

Perria, controllato mentre era alla guida della sua autovettura, non si √® fermato all’alt dei militari che riuscivano a bloccarlo dopo pochi metri grazie all’ausilio di un’altra pattuglia. La perquisizione personale e veicolare effettuata, poi estesa anche al domicilio, consentiva di sequestrare 67 grammi di cocaina, 459 grammi di marijuana, una pistola a tamburo tipo “scacciacani” modificata e carica, una pistola semiautomatica tipo “scacciacani” priva del tappo rosso, 25 cartucce calibro 9, 5 cartucce a salve, un bilancino di precisione e la somma di euro 375,00. La sostanza stupefacente, verosimilmente destinata allo spaccio nel comune di Villacidro, avrebbe fruttato circa 10.000 euro. Gli arrestati, dopo le formalit√† di rito, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’autorit√† giudiziaria.

Ultima modifica: 23 giugno 2018