Controlli antidroga di carabinieri e finanza nei pressi delle scuole a Muravera e Villaputzu

Venti grammi di marijuana nascosti tra la vegetazione nella strada nei pressi del cortile di un istituto superiore di Muravera. E’ quanto ritrovato oggi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Vito e della Stazione di Villaputzu, unitamente al personale della Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera, in un servizio congiunto per il contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle aree in prossimitĂ degli istituti scolastici di Villaputzu e Muravera. Nelle ore concomitanti l’entrata degli alunni nelle scuole, sono stati attuati diversi controlli nelle strade principali e davanti alle scuole. A Muravera in particolare, grazie anche al supporto di unitĂ cinofile antidroga del Gruppo Guardia di Finanza di Cagliari, sono stai rinvenuti, ben nascosti tra la vegetazione sulla strada nei pressi del cortile di un istituto superiore muraverese quasi 20 grammi di marijuana. Lo stupefacente, molto probabilmente era destinato allo spaccio, è stato sottoposto a sequestro. I controlli sono proseguiti per tutta la mattinata e hanno visto la partecipazione di oltre 20 uomini tra Carabinieri e Finanzieri.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018