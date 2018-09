Contrappunti Angelici, l’evento di Cagliari Paesaggio realizzato dal Centro Internazionale del Fumetto

Musica, letteratura e scultura tessono assieme un vero e proprio contrappunto angelico:¬†sabato 29 settembre, a¬†Cagliari, al¬†Cimitero Monumentale di Bonaria, un doppio appuntamento anticipa la stagione autunnale delle attivit√† del¬†Centro Internazionale del Fumetto, diretto da¬†Bepi Vigna.¬†Contrappunti Angelici, questo il titolo, intende raccontare la figura mitologica e religiosa dell’angelo, a cui la citt√† √® particolarmente legata grazie alla leggenda del Golfo degli Angeli e della Sella del Diavolo, attraverso una¬†visita guidata¬†e un¬†recital poetico-musicale.

 

L’evento, proposto dal Centro all’interno di “CagliariPaesaggio”, il progetto del Comune volto a promuovere gli spazi naturali e urbani della citt√† attraverso la cultura, si aprir√† la mattina¬†alle¬†10.30¬†all’ingresso del camposanto cagliaritano, con una¬†visita guidata¬†alla scoperta delle raffigurazioni angeliche pi√Ļ rappresentative del patrimonio del Cimitero Monumentale, opera di autori come¬†Giuseppe Sartorio¬†e¬†Francesco Ciusa. La visita sar√† a cura di¬†Nicola Castangia, responsabile del sito e profondo conoscitore delle sue vicissitudini storiche.

 

Alle¬†11.30, invece, di fronte alla chiesa all’interno del Cimitero, l’attrice¬†Clara Murtas¬†legger√† i versi del poeta¬†Rainer Maria Rilke¬†tratti dalle raccolte¬†Engellieder¬†(Canti di Angeli)¬†e¬†Elegie Duinesi,¬†accompagnata da brani tradizionali inglesi, irlandesi, paraguaiani e classici del repertorio per arpa composti, tra gli altri, da¬†Georg Friedrich H√§ndel¬†eNicolas Bochsa¬†e eseguiti dal vivo dall’arpista cagliaritana¬†Chiara Vittone.¬†

 

Dopo il successo della sua prima versione, presentata nella Sala Settecentesca della Biblioteca Universitaria nell’ambito del Festival Nues ‚Äď Fumetti e Cartoni nel Mediterraneo del 2016, il¬†recital poetico-musicale¬†viene riproposto all’interno della suggestiva cornice del Cimitero Monumentale di Bonaria in una versione completamente rivisitata. Lo spettacolo intende rapire il pubblico in un contrappunto di testi e musica che tesse le molteplici e meravigliose sfaccettature della natura angelica.

 

Attrice, cantante e regista, Clara Murtas ha lavorato con Ennio Morricone e con Tempo Reale di Luciano Berio e ha ottenuto nel 2005 il Premio Maria Carta per la sua attività di ricerca e di riproposta della tradizione musicale sarda. 

 

Diplomata in Arpa al Conservatorio di Musica di Cagliari, Chiara Vittone¬†svolge da diversi anni un’intensa attivit√† concertistica, prendendo parte alle Stagioni Liriche e Sinfoniche organizzate dall’Ente dei Concerti e del Teatro Lirico di Cagliari e registrando per la Rai e alcune Tv private.

 

L’ingresso ai due eventi di¬†Contrappunti Angelici¬†√® libero.

