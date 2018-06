di Paolo Rapeanu

Tutto tace, ancora, sul fronte della continuità territoriale in Sardegna. La “Ct2” non c’è più – ovvero il collegamento con le rotte minori – e la “Ct1” è un grosso punto interrogativo. La dead line è quella di ottobre prossimo, e regna l’incertezza. A Cagliari, Forza Italia tira la giacchetta al sindaco Massimo Zedda: “Non può restare in silenzio su una scelta che rappresenta un’opportunità di sviluppo per tutta la Regione”, dice il consigliere comunale Stefano Schirru, “il Comune non può non dire la sua ed essere determinante. La Regione non è stata capace di fare il bando, non garantendo il diritto alla mobilità”.

Non solo dei sardi, ma anche dei non residenti, questa la ricetta forzista: “La Banca d’Italia stima che ogni turista che viene nell’Isola spende cento euro al giorno, moltiplicato per i milioni di vacanzieri che vengono da noi ogni anni rappresenta un introito importante. La continuità territoriale va estesa anche ai turisti”.

Ultima modifica: 28 giugno 2018