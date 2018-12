Condizioni meteo avverse in Sardegna, nuova allerta per vento e forti mareggiate nelle prossime ore. Ecco nei dettagli il bollettino della Protezione Civile: LA FENOMENOLOGIA GIÀ SPECIFICATA NELL’AVVISO SOPRA INDICATO RIMANE CONFERMATA. GIORNATA DI OGGI (09/12/2018): VENTILAZIONE FORTE NORD-OCCIDENTALE SU VASTE PARTI DELLA REGIONE, CON LE ZONE COSTIERE E QUELLE IN PROSSIMITÀ DEI RILIEVI A ESSERE MAGGIORMENTE INTERESSATE. RINFORZI FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE RIGUARDERANNO I SETTORI SETTENTRIONALI E ORIENTALI DELL’ISOLA, CON POSSIBILI MAREGGIATE SULLE COSTE ESPOSTE DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE E OCCIDENTALE. INOLTRE PER LA GIORNATA DI DOMANI (10/12/2018): CONTINUERÀ LA VENTILAZIONE NORDOCCIDENTALE FORTE SPECIE IN PROSSIMITÀ DELLE COSTE E DEI RILIEVI. RINFORZI A BURRASCA INTERESSeRANNO SPECIALMENTE LE COSTE SETTENTRIONALI E OCCIDENTALI. VENTILAZIONE IN GRADUALE GENERALE ATTENUAZIONE NELL’ARCO DEL POMERIGGIO A PARTIRE DAI SETTORI ORIENTALI. MAREGGIATE POSSIBILI SULLE COSTE ESPOSTE DELLA SARDEGNA SETTENTRIONALE E OCCIDENTALE FINO ALLA SERATA.

Ultima modifica: 9 dicembre 2018