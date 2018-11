“Che dire …noi abitanti di Terra Teula ringraziamo il comune di Monserrato. Siamo quasi nel 2019 , è ancora nn abbiamo mai visto nessun intervento in questa zona, continuiamo a vivere nel fango in inverno e nella polvere”. I residenti scrivono a Casteddu Online: chiedono disperatamente interventi urgenti su quelle strade trappola, sempre più impossibili da percorrere. Sperando che anche questa volta il loro appello non rimanga lettera morta.

Ultima modifica: 5 novembre 2018