Una bici per Walter Puddu. Domani alle 18 si terrà un concerto di musica sacra dei Kor Vocal Ensemble e del coro Musica Viva alla chiesa della Purissima in via Lamarmora 130 a Cagliari. L’ingresso è di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di una carrozzina da gara per Walter Puddu, l’atleta disabile al quale è stata rubata e poi restituita danneggiata la carrozzina da corsa.

Ultima modifica: 2 novembre 2018