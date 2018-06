Concerti di Primavera a Iglesias, arriva il raffinato pianista Luigi Camicia

Dopo il succeso dei concerti del duo Fortecello e di quello composto da Katia Ghigi e Michele Rossetti, domani, domenica 3 maggio, a Iglesias cala il sipario sui “Concerti di Primavera”.

La mini rassegna organizzata dall’associazione Anton Stadler come anticipazione del XX Festival di musica da camera, in programma in autunno, propone per quest’ultima serata un raffinatissimo pianista: Luigi Camicia, considerato tra le più straordinarie figure del pianismo dei nostri tempi.

L’appuntamento è alle 19,30 quando Camicia salirà sul palco dello storico Teatro Electra per un concerto dal titolo “Un viaggio… romantico”.

Sarà una serata sublime, grazie a un programma che proporrà le più belle pagine della musica romantica per pianoforte: dalla focosa sonata op. 13 n. 8 di L. V. Beethoven (La patetica) fino alle rivoluzionarie ballate di F. Chopin.

Diretta dal compositore e bandoneonista Fabio Furìa, la rassegna propone anche delle iniziative collaterali: prima del concerto sarà possibile partecipare a una visita alla scoperta della città e dei suoi dintorni a cura del Consorzio turistico per l’Iglesiente (per info e prenotazioni tel.347.2773705). Sarà inoltre possibile partecipare ad “Aperitivo all’Iglesiente” e “Caffè all’Iglesiente” a cura dell’Electra Cafè Letterario.

Dopo il concerto, chi vorrà intrattenersi con i musicisti protagonisti potrà farlo aderendo a “A cena con l’artista”, iniziativa in programma nel ristorante Villa di Chiesa (info e prenotazioni tel. 342 5805156).

Informazioni: cell. 342 5805156; sito internet www.associazioneantonstadler.com, mail. infoantonstadler@gmail.com. Pagina Fb: Anton Stadler Iglesias.

“I concerti di Primavera” sono con il contributo di: Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), Regione autonoma della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias.

Ultima modifica: 2 giugno 2018