Con un filo di ferro legato stretto al collo: lo spettacolo penoso a Samassi

Un cane abbandonato gira impaurito e con un filo di ferro legato stretto al collo per le vie di Samassi. Lo spettacolo è penoso. Nessun riesce a fermarlo perchĂ© non si fa avvicinare. L’allarme è segnalato da Gina su Facebook che chiede aiuto e massima condivisione “Sono giĂ stati contattati comune e Asl ma non possono intervenire perchĂ© per poterlo sedare occorre riuscire a metterlo in sicurezza.Vorremo formare un gruppo di volontarie per riuscire a prenderlo prima che sia troppo tardi.Cerchiamo anche stallo o adozione per evitare che finisca al canile Europa di Olbia.”

Ultima modifica: 31 agosto 2018