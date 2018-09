Un volo col parapendio per festeggiare gli ottantotto anni del padre. Con il festeggiato posizionato proprio davanti a lui, volando per venti minuti tra le vallate di Ghilarza. Ecco il regalo specialissimo confezionato da Marino Porcu per il padre Luigi, meccanico in pensione. Anche Marino, 50 anni, fa il meccanico: “Papà mi ha insegnato il mestiere, gli devo tutto”. Da anni il 50enne compie voli col parapendio, e il padre si è sempre mostrato incuriosito: “Non l’aveva mai fatto, ho pensato che per il suo ottantottesimo compleanno dovesse assolutamente levarsi questo sfizio”. E allora, sabato 8 settembre scorso, debitamente imbragati e protetti, hanno spiccato il volo.

“Papà era felicissimo, so che non ha visto moltissimo perché ha qualche problema agli occhi, ma è stato comunque emozionante”, racconta, contattato da Cagliari Online, Marino Porcu. “Appena abbiamo di nuovo toccato terra mi ha abbracciato ed era felicissimo, sembrava che gli fosse tornata tutta la gioia tipica di un ragazzino”. A seguire l’evento, saldamente con i piedi per terra, anche la moglie dell’arzillo nonnino, Lucia: “Lei all’inizio non era d’accordo, ma quando ha visto che tutto è andato per il meglio ha abbracciato papà forte forte”.

