Commercialista cagliaritano sotto accusa per avere truffato una coppia di clienti: la strana storia della villa

Commercialista cagliaritano sotto accusa, per avere truffato una coppia di clienti. E le accuse per lui sono varie: si va dalle false fatturazioni all’appropriazione indebita passando per la truffa vera e propria. Salvatore Angelo Monni, molto conosciuto sia a Cagliari che a Capoterra, è indagato dal pm Emanuele Secci insieme a Oriana Opizzi, 65 enne, che dovrà rispondere di avere emesso fatture per quelle che la Procura definisce “operazioni inesistenti”.

Nel caso ballano 200mila euro, a cominciare dal costo di una villa venduta da una coppia di clienti a un prezzo che gli inquirenti considerano irrisorio, in pratica la metà : 150 mila contro un valore di 300 mila euro. Villa ceduta guardacaso proprio alla figlia del commercialista, con altri 30 mila euro versati a una società di cui Monni era l’amministratore. Insomma un raggiro, secondo il pm. Più un valzer di presunte false fatture, in ben otto casi: per operazioni mai compiute, come la realizzazione di lavori edilizi e l’installazione di parquet. Più altri strani bonifici, un contratto di affitto e il nome di una società , la Algada, al centro di tutta l’operazione contestata.

Ultima modifica: 1 novembre 2018