Come cambia il rapporto tra informazione, comunicazione e politica: se ne parla a Cagliari

Come cambia il rapporto tra informazione, comunicazione e politica: se ne discuterà venerdì 23 novembre a partire dalle 16.30 nei locali dell’ex Biblioteca del Campus Aresu di via San Giorgio con Dino Amenduni, socio dell’agenzia di comunicazione “Proforma”.

L’iniziativa – dal titolo “Comunicazione, uffici stampa e politica” – nasce dalla collaborazione tra il GUS – Gruppo Uffici Stampa Sardegna e il corso di laurea in Lingue e comunicazione dell’Università di Cagliari, e si svolge come attività collaterale al Festival “Pazza Idea – Femminile” plurale in corso da oggi fino a domenica 25 novembre al Ghetto di Cagliari.

Amenduni (classe 1984) è nato, ha studiato e vive a Bari. Dopo una formazione psicologica e un master in marketing, ha unito la passione per la politica e la fascinazione per i nuovi media iniziando a studiare la costruzione degli orientamenti degli under 25. Dal 2007 lavora a Proforma, un’agenzia di comunicazione di Bari che negli ultimi anni ha lavorato a molte campagne elettorali. Insegna comunicazione politica ed elettorale.

La struttura dell’incontro, coordinato da Sergio Nuvoli, presidente del GUS e portavoce del Rettore dell’Università di Cagliari, prevede una conversazione con l’ospite aperta ai giornalisti e agli studenti che parteciperanno.

Ultima modifica: 21 novembre 2018