Coltivazione del carciofo sardo compromessa dal maltempo, assemblea pubblica a Samassi

Martedì 20 novembre alle ore 18,30 presso l’aula consiliare del Comune di Samassi in via Grazia Deledda, si terrà una assemblea pubblica per discutere delle problematiche che imperversano su tutto il comparto agricolo. Sono ingenti infatti i danni che gli agricoltori hanno riportato in seguito ai violenti nubifragi che, da agosto a oggi, hanno messo in ginocchio le campagne. Soprattutto la coltivazione del carciofo è seriamente compromessa. Saranno presenti in aula i sindaci e le organizzazioni di categoria del territorio del Medio Campidano.

Ultima modifica: 19 novembre 2018