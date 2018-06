Colpo di scena in Italia: Salvini blocca una nave piena di migranti e la rimanda a Malta. Il Viminale non ha infatti detto si all’ingresso in un porto italiano della nave Aquarius, nel Mediterraneo con 629 migranti a bordo. L’imbarcazione è stata localizzata a 43 miglia da Malta e il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto una lettera urgente alle autorità maltesi affermando che il loro è il “porto più sicuro”, dunque solo loro devono dare l’ok all’attracco. Per ora nessuna replica, per questo il Viminale ha disposto di impedire che Aquarius possa optare come alternativa per un approdo nel nostro Paese.

Ultima modifica: 10 giugno 2018