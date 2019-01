Colpo di scena: capitan Dessena lascia il Cagliari e va al Brescia di Cellino

Colpo di scena a Cagliari. Daniele Dessena, capitano della squadra, lascia il Cagliari dopo centinaia di partite disputate con la maglia rossoblù, accumulate continuativamente dal 2011 e dopo una prima parentesi in Sardegna nel 2009.

Ormai ai margini della squadra, Dessena ha salutato ieri i vecchi compagni e troverà spazio in B nel Brescia dell’ex presidente del Cagliari Massimo Cellino, in corsa per la conquista della serie A. Proprio nella città lombarda Dessena si infortunò gravemente nel 2015.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019