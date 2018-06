Colpo del Cagliari: uno Speedy...Nico Gonzales per l'attacco, arriva il giovanissimo bomber 20enne dell'Argentinos Juniors

di Jacopo Norfo

Colpo del Cagliari: grazie al patto con l’Inter, l’estroso attaccante argentino Nico Gonzalez giochera la prossima stagione nel Cagliari. Si tratta del giovanissimo centravanti dell’Argentinos Juniors. Ormai siamo ai dettagli. Il Coriere dello Sport in prima pagina titola oggi: “Inter-Cagliari, Nico a metĂ ” ufficializzando in pratica il suo arrivo in Sardegna. L’esperto di Mercato Alfredo PedullĂ scrive: Questo il punto su uno dei nomi accostati con insistenza ai nerazzurri nelle ultime settimane. Nico Gonzalez viaggia velocemente verso l’Italia. L’Inter lo segue da mesi e mesi, nelle ultimissime ore c’è stata una svolta nella trattativa per il talentuoso attaccante classe 1998 in uscita dall’Argentinos Juniors. Questa svolta: operazione in sinergia tra Inter e Cagliari, operazione da 10 milioni. Siamo in dirittura, affare impostato e in stato avanzato. La strategia: Nico subito da Maran, con l’Inter che lo ammirerĂ pensando a un suo futuro con la casacca nerazzurra. In compagnia di Lautaro Martinez…”. E ora chi uscirĂ dal Cagliari nel reparto offensivo?

Ultima modifica: 21 giugno 2018