Clochard a Cagliari, Secchi: “Situazione costantemente monitorata”

“La situazione dei senza dimora a Cagliari è costantemente monitorata dall’Assessorato alle Politiche Sociali mediante gli uffici e l’unità di strada che ogni sera fa una ronda per la città e porta conforto a coloro che per vari motivi vivono in strada. Parliamo di persone in stato di povertà materiale ed immateriale, in gran parte non residenti nel Comune di Cagliari, portatori di un disagio complesso, perché l’essere senza dimora non è il frutto di una scelta romantica da spiriti liberi, ma la conseguenza di un vissuto multi-problematico”. Così l’Assessore alle Politiche Sociali Nando Secchi risponde all’emergenza senza tetto a Cagliari.

Sono diversi i clochard, alcuni anziani, altri giovani e con famiglia, segnalati in varie zone della città da via Roma, a via Sonnino a piazza Matteotti. Cagliari On line si è occupato recentemente del caso di Cristian, il 37enne di Narcao, che intervistato ha raccontato di aver perso il lavoro da un anno e mezzo, costretto a vivere dentro un vagone della stazione ferroviaria con sua moglie e la bimba di tre anni. Ma costa sta facendo il comune per aiutare gli invisibili della società? Soprattutto in casi gravi come quest’ultimo dove coinvolto ci sarebbe anche un minore.

“Il Comune di Cagliari offre ad oltre 100 cittadini cagliaritani accoglienza nel centro della solidarietà e posso tranquillamente affermare che è costante e costruttivo il rapporto dell’Assessorato con tutte le associazioni che si occupano di queste persone ” – afferma Secchi che fa anche un appello: “Con riferimento alle ultime vicende chiedo ai cittadini che nei casi che potrebbero coinvolgere minori, si rivolgano direttamente agli uffici competenti. E’ opportuno evitare inutili allarmismi perché si rischia di creare disagio ed ostacolare la buona riuscita di un eventuale intervento di aiuto”.

Della stessa linea Rita Polo, Presidente della Commissione Politiche Sociali “Il comune si sta impegnando per affrontare questa situazione. Si stanno verificando tutte le situazioni segnalate e si sta lavorando attivamente per attivare le soluzioni per ogni singolo caso”.

