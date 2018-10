Clamoroso a Cagliari, squarcio sulla nuova rampa dell’Asse Mediano

Stop a tutte le automobili sulla rampa dell’Asse Mediano inaugurata meno di due anni fa. Una clamorosa rottura di un giunto di dilatazione porta il Comune guidato dal sindaco Massimo Zedda a sbarrare una porzione di quell’arteria stradale indispensabile per decine di migliaia di sardi. I blocchi biancorossi e del nastro adesivo bianco coprono la freccia che indica la possibilità di svolta. E tutto il traffico cittadino finisce nel caos.

Clacson in modalità non stop, rabbia e imprecazioni da parte degli automobilisti: questo il quadro reale di una situazione che ha colto tutti di sorpresa nelle ore di punta serali, quelle dove chi lavora nell’hinterland e nell’Area vasta ritorna a casa in città. Il Comune informa che “i tecnici del Servizio Mobilità sono all’opera per trovare la soluzione che consenta la riapertura dello svincolo nel più breve tempo possibile al fine di minimizzare i disagi in attesa del ripristino definitivo. Per raggiungere la via dei Valenzani è possibile percorrere la via Jenner (altezza Conad) e attraversare la rotatoria di via Cadello”.

Ultima modifica: 4 ottobre 2018