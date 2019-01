Clamorosa video denuncia di Mauro Pili: “Ecco come va in fumo la differenziata dei cagliaritani al Poetto”. In un video denuncia pubblicato sulla sua pagina Fb, Mauro Pili accusa: “I cagliaritani pagano la Tari più alta d’Italia, fanno i sacrifici con i mastelli, e poi…tutti i rifiuti finiscono su un unico mezzo per essere smaltiti”. Questo almeno nel video di Pili che attacca: “Beccati! I cagliaritani fanno la differenziata, vetro, carta, alluminio ect!E poi in un attimo, a pochi chilometri da Cagliari, tutto ridiventa indifferenziato! Il video inequivocabile non lascia appello: i rifiuti differenziati caricati dai contenitori del Poetto vengono caricati indistintamente su unico mezzo e poi lo stesso mezzo scarica tutto dentro un mezzo più grande, quello giallo ripreso nel video, e la differenziata per magia finisce tutta nella fossa dell’indifferenziata nel centro esterno ex inceneritore. Si vedono le buste trasparenti e si sente il vetro del differenziato! Complimenti !!! E cosa devono pensare i cagliaritani che pagano la Tari più elevata d’Italia per un servizio scandaloso, senza controlli, con discariche ovunque sparse nella città? Forse i controlli bisognerebbe farli davvero senza scaricare sempre sulle tasche dei cittadini!!”. Si attende ora la replica del sindaco Massimo Zedda e della sua giunta, anche per capire se sia stato un caso isolato o sia spesso la “regola”. Si tratta dei rifiuti presi dalla spiaggia del Poetto, dunque non ancora differenziati? Dal video sembrerebbe che si tratti proprio di quelli.

Ultima modifica: 5 gennaio 2019