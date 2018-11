Un pensiero di benvenuto per i neonati cagliaritani e un primo sostegno ai neo-genitori: “Cagliari ti coccola” è l’iniziativa che prevede la donazione ai nuovi nati in città di un kit di vari articoli di prima necessità per l’infanzia. “Il progetto riguarda i nuovi nati, riceveranno sia una lettera di benvenuto sia un kit per la prima infanzia. Un modo per condividere la gioia delle nuove famiglie”, spiega l’assessore comunale ai Servizi demografici Danilo Fadda. La partnership è con la Federfarma e la Chicco, due soggetti privati. “Il progetto è interamente finanziato dai privati, per le casse comunali il costo è pari a zero”.

Dentro ogni scatola un ciuccio, tre detergenti e pacchetti di salviette per un costo totale di 42 euro. Verranno consegnati 850 kit, per un valore totale di 35mila euro. Chi lo vuole ricevere, al momento della registrazione all’anagrafe del bimbo, i genitori riceveranno una lettera, firmata dal sindaco e dall’assessore, con la quale potranno recarsi in qualsiasi farmacia cagliaritana, per ottenere il regalo. Soddisfatto dell’iniziativa anche il capogruppo Pd Fabrizio Rodin: “Si parla tanto della necessità di fare un aiuto alle giovani coppie, questo è il nostro benvenuto ai nuovi come amministrazione comunale. È un progetto durato anni e rappresenta davvero un bel segnale per le famiglie cagliaritane. Da papà, poi, non posso che augurarmi che aumentino sempre di più le famiglie”.

Ultima modifica: 21 novembre 2018