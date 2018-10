Città Metropolitana: istituti tecnici, professionali e licei chiusi anche domani

D’accordo con i sindaci dei Comuni di Quartu Sant’Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta si è deciso di prolungare la chiusura dei soli istituti tecnici, professionali e dei licei cagliaritani e della Città metropolitana per alleggerire la viabilità nelle strade in cui sono presenti mezzi di soccorso e operai al lavoro per ripristini e interventi in corso.

Per la città di Cagliari è confermata la chiusura dei parchi cittadini. I cimiteri saranno operativi solo per le tumulazioni e le cremazioni.

“Un ringraziamento alle persone che sono impegnate per portare soccorso e aiuti nelle zone più colpite dalle piogge dei giorni scorsi” si legge in una nota diffusa dal comune di Cagliari.

Ultima modifica: 11 ottobre 2018