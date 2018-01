Cimitero, bisognini dei cani tra le tombe: “Ora cartelli e vigilanza”

Niente divieto d’accesso ai cani. Ma più controlli e cartelli per sensibilizzare i padroni cafoni dei cani senza guinzaglio che imbrattano le tombe del cimitero di San Michele. “I cimiteri sono luoghi in cui correttezza, buon senso e rispetto dovrebbero essere scontati nel comportamento di ogni cittadino”, spiega Roberto Tramaloni, Pds, presidente della commissione Affari generali, “purtroppo così sempre non è. E me ne rammarico. L’inciviltà di alcuni cagliaritani, per fortuna una sparuta minoranza, viene a manifestarsi non solo nelle spiagge, in alcune piazze e monumenti ma anche in un luogo qual è un cimitero.

Il divieto di ingresso dei cani mi pare anacronistico”, aggiunge, “per colpa di pochi non si possono penalizzare i più. Sicuramente occorrerà una maggiore vigilanza e richiamo per i comportamenti scorretti. Sicuramente una segnaletica. L’auspicio è che i cittadini civili, di fronte a comportamenti scorretti, intervengano e fungano da deterrente per quelli meno civili. Sarà mia cura comunque”, conclude, “parlarne con l’assessore Danilo Fadda perché, compatibilmente con il personale a disposizione, vi sia un maggiore controllo”.

Ultima modifica: 16 gennaio 2018