Ciclone mediterraneo, 54 ore di allerta anche rossa con temporali e forte vento sulla Sardegna

Una “coda” del ciclone mediterraneo attivo sul mar Tirreno sta per toccare gran parte della Sardegna. Si tratta di un “fronte occluso”, con aria umida e instabile in arrivo da nord-est sulla costa orientale dell’Isola. E la Protezione Civile dirama un allerta meteo lunga cinquantaquattro ore, dalle sei del mattino del 4 ottobre sino a mezzogiorno di sabato sei ottobre. In arrivo precipitazioni diffuse e molto forti, anche a carattere temporalesco. Risparmiate dal maltempo, in attesa di ulteriori nuovi aggiornamenti, le aree del Montevecchio e del Logudoro.

Coinvolte principalmente la Sardegna orientale e meridionale, con un rinforzo sulla parte sud-orientale. I venti soffieranno forti da nord-est lungo la costa orientale e settentrionale dell’Isola. Per maggiori dettagli: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_592_20181003151215.pdf

Ultima modifica: 3 ottobre 2018