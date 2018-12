Ciclista travolto a Sinnai: trovato il pirata della strada

E’ stato rintracciato, grazie alle indagini dei carabinieri di Quartu, il pirata della strada fuggito dopo l’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 2 dicembre, all’altezza della rotonda sulla circonvallazione di Sinnai, dove un ciclista era stato investito e lasciato riverso per terra. Si tratta di una donna di 43 anni, del posto.

Nello scontro il ciclista, un 34enne di Sinnai molto noto nell’ambiente della mountain bike, aveva riportato lesioni per le quali era stato necessario il trasferimento al Brotzu con un’ambulanza del 118, in codice rosso. Sul posto era immediatamente intervenuta una pattuglia della Radiomobile di Quartu Sant’Elena, che aveva proceduto ai rilievi. Grazie ad un accurato sopralluogo e alla minuziosa campionatura di alcune parti della carrozzeria rimaste sul posto dopo l’impatto, si era dedotto che il mezzo coinvolto era un veicolo di colore grigio scuro. Alcuni giorni dopo i militari hanno infatti trovato l’automobile in una carrozzeria di Selargius e l’autore dell’investimento, una 43enne residente a Sinnai.

Non si conoscono i motivi che hanno indotto la donna a non fermarsi e prestare soccorso e neppure come mai, non si sia presentata spontaneamente presso un comando di polizia. Al termine degli accertamenti, è stata quindi denunciata per fuga e omissione di soccorso.

Ultima modifica: 10 dicembre 2018