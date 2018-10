Ciao, piccola grande Tamara Maccario: Assemini e l’intera Sardegna ti salutano con un immenso cuore. Il cuore delle centinaia di persone in fila per i funerali questa mattina ad Assemini, nel VIDEO realizzato da Giandiego Brindonia. Una folla commossa, tanti applausi all’arrivo della salma in Chiesa. Una commozione enorme per tutta Assemini davanti alla Chiesa del Carmine, tanti anche i cagliaritani accorsi per dare l’ultimo saluto alla donna di 45 anni morta durante la tragica alluvione di questo ottobre del 2018. Tamara Maccario fa parte di una famiglia conosciutissima ad Assemini nel mondo del calcio, mentre un suo fratello ha gestito per tanti anni una rivendita di bombole in paese. Tutti la conoscevano, tutti la stimavano. Ciao grande Tamara, sarai per sempre con noi, nessuno ti dimenticherà mai.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018