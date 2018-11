“Ciao dolce Francy, sarai sempre la mia bambina: sei stata una guerriera”

“Salve, vi seguo e ammiro la vostra voglia di fare del bene e regalare un sorriso a chi purtroppo per svariati motivi lo perde.

Vi contatto perché volevo rendervi partecipi e dirvi che purtroppo ho perso la mia bambina.

la chiamo così perché non era una semplice sorella ma per me era come una figlia.

Francesca era una vostra sostenitrice; mi aggiornava per ogni vostro articolo pubblicato.

Francesca, la mia bambina, era una ragazza di 33 anni affetta da Anemia Di Fanconi, con alle spalle un trapianto di midollo, donato da nostra madre, che purtroppo anche lei ci ha lasciati 3 anni fa.

Fra non ci lascia per questo ma nel mese di gennaio le viene diagnosticato un carcinoma alla lingua.

Ha subito un grosso intervento con qualche complicanza, ma è stata una guerriera nonostante i suoi problemi ed è stata dimessa dopo 25 giorni con tanta voglia di ricominciare per una seconda volta, ma purtroppo il male è andato avanti ed è così che è volata via tra le braccia della sua mamma.

Grazie per tutto quello che fate.

Grazie di cuore”.

Il Fratello di Francesca

( da Associazione Charlie Brown)

Ultima modifica: 15 novembre 2018